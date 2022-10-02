Более 400 татарстанцев заразились коронавирусом в минувшие сутки

В Татарстане за прошедшие сутки выявлено 402 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 50 заразившихся госпитализировали. Выздоровели 542 человека. Всего с начала пандемии ковидом заболели 180 тыс. 734 жителя республики, следует из данных стопкоронавирус.рф.

В целом по России за сутки коронавирус выявили у 30 тыс. 85 человек, выздоровели 46 тыс. 992 человека.

Ранее сообщалось, что за неделю заболеваемость коронавирусом в Татарстане снизилась почти на 20%. С понедельника прекратят работу мобильные пункты вакцинации у станций казанского метрополитена.