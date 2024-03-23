Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Более 4 тыс. жителей Москвы пришли сдать кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе»
Более 4 тыс. жителей Москвы пришли сдать кровь для пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом в телеграм-канале написал Департамент здравоохранения города Москвы.
«Большое количество желающих помочь пострадавшим собралось уже к открытию центра, а прибывавший в течение дня поток горожан стал беспрецедентным», – сказано в сообщении.
Главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова в записанном видео поблагодарила всех неравнодушных горожан за их помощь и пояснила, что сданная сегодня кровь поступит в медицинские учреждения в течение следующих дней – сперва кровь нужно обследовать, обработать и дождаться результатов анализов.
«В центре сформирован оперативный запас компонентов крови и в течение всей ночи и в последующее время лечебные учреждения обеспечивались в полном объеме <...> Огромное вам спасибо, низкий поклон», – сказала Майорова.
В департаменте отмечают, что в течение дня на каждом донорском пункте была организована раздача воды, теплого чая, а также продуктов, разрешенных к употреблению перед сдачей крови. Кроме того, была представлена возможность согреться в автобусах.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле», по последним данным СК РФ, составляет 133 человека. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Сегодня в 15.30 по московскому времени Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил 24 марта в России днем общенационального траура.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»