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Общество 13 февраля 2025 23:47

Более 4 тыс. семей РТ получили остатки средств маткапитала в виде единовременных выплат

Более 4 тыс. семей РТ получили остатки средств маткапитала в виде единовременных выплат
Фото: © «Татар-информ»

С 2024 года в Татарстане свыше 4 тыс. семей воспользовались правом на получение остатка материнского капитала в виде единовременной выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Соцфонда России по РТ.

Если после использования средств маткапитала на различные цели на счете остается сумма менее 10 тыс. рублей, эти деньги семья может получить наличными. Подобная мера поддержки позволяет максимально эффективно использовать все средства материнского капитала, заметили в фонде.

«Благодаря этой программе мы смогли потратить оставшиеся средства маткапитала на исполнение желаний наших детей. Сыну купили телескоп, а дочери набор юного химика», – поделилась опытом Анна Иванова, живущая в Казани мать двоих детей.

Соответствующая возможность предоставляется всем семьям, которые использовали средства материнского капитала для улучшения жилищных условий, оплаты образования детей, формирования накопительной пенсии матери или других целей, предусмотренных законом.

Выплата производится в течение пяти рабочих дней после вынесения положительного решения по заявлению, поданному через личный кабинет на портале госуслуг.

«Мы рады видеть, как семьи используют все доступные ресурсы материнского капитала для улучшения своего благосостояния. Это важный шаг в обеспечении финансовой стабильности семей и поддержке демографического развития республики», – заявил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

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#маткапитал #использование средств маткапитала #Социальный фонд России
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