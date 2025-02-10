Вафин: «С момента запуска программы маткапитала он вырос более чем в три раза»

Более 40 социальных пособий и выплат в России в феврале проиндексировали в очередной раз. О самых популярных из них – маткапитале, ЕДВ, пособии по беременности и родам, а также по уходу за ребенком в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.





400 тысяч семей уже распорядились маткапиталом, из них 320 тысяч семей направили эти средства на улучшение жилищных условий

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Самое популярное направление — улучшение жилищных условий»

Эдуард Яфасович, расскажите, пожалуйста, какие пособия и выплаты увеличились в феврале для жителей Татарстана.

С 1 февраля мы традиционно проводим индексацию социальных выплат. В этом году размер повышения составил 9,5%, что соответствует уровню инфляции за прошлый год. Индексация затронула несколько ключевых выплат: ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), набор социальных услуг (НСУ), пособия по беременности и родам, материнский капитал, а также выплаты для семей с детьми — к примеру, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Эдуард Вафин: «С 1 февраля 2025 года материнский капитал проиндексирован еще на 9,5%» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Материнский капитал — одна из самых популярных мер поддержки. Кому он сейчас положен? Как изменилась программа с момента ее запуска?

Материнский (семейный) капитал действительно стал важной поддержкой для семей. Программа действует с 2007 года, и за это время она значительно расширилась. Если раньше капитал выплачивался только при рождении второго ребенка, то с 2020 года его можно получить и на первенца. С 2024 года право на материнский капитал имеют только родители с российским гражданством при условии, что ребенок также является гражданином России по рождению.

Что касается размера, то с момента запуска программы благодаря индексациям он вырос более чем в три раза. В 2007 году это было 250 тыс. рублей.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал проиндексирован еще на 9,5%. Максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались его средствами. Для таких семей сумма выросла на 59,9 тыс. рублей и составляет более 690 тыс. рублей. Если материнский капитал оформлен на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма выросла на 79,1 тыс. рублей – до 912 тыс. рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, остаток средств также проиндексирован.

Сколько семей в Татарстане уже воспользовались этой программой? Какие направления расходования средств наиболее популярны?

С 2007 года более 427 тысяч семей в Татарстане оформили сертификаты на материнский капитал, а 400 тысяч семей уже распорядились этими средствами. Самое популярное направление — улучшение жилищных условий. Этим воспользовались 320 тысяч семей. Также многие направляют средства на образование детей — таких семей в Татарстане более 48 тысяч. Есть и те, кто выбирает ежемесячную выплату, — это 27 тысяч семей. Кроме того, с прошлого года семьи, у которых на сертификате осталось 10 тысяч рублей или меньше, могут получить эти средства единовременно. Уже 4 тысячи семей воспользовались этой возможностью.

Единовременное пособие при рождении ребенка получает один из родителей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«ЕДВ проиндексирована на 9,5%, увеличилась стоимость набора социальных услуг»

А кто получает ежемесячную денежную выплату в Татарстане? Как изменился ее размер в 2025 году?

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — одна из самых распространенных мер поддержки. Ее получают ветераны, инвалиды, граждане, пострадавшие от радиации, а также Герои России, СССР и члены их семей. С 1 февраля 2025 года ЕДВ проиндексирована на 9,5%. Также увеличилась стоимость набора социальных услуг (НСУ), который включает лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно.

Кому положено единовременное пособие при рождении ребенка? Как изменился его размер?

Единовременное пособие при рождении ребенка получает один из родителей. Если оба родителя работают, выплату оформляет один из них. Если оба не работают, пособие назначается в фиксированном размере. С 1 февраля 2025 года размер пособия также увеличен и составил 26,9 тыс. рублей. Для семей, усыновивших ребенка-инвалида или детей старше 7 лет, выплата увеличилась до 205,8 тыс. рублей на каждого ребенка. В 2024 году это пособие получили 23 тысячи семей на общую сумму 580 млн рублей.

Размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка, но не менее установленного минимума Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырос до 53,7 тыс. рублей»

Каков размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет? Кто может на него рассчитывать?

Это пособие выплачивается тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком или вышел на работу до достижения ребенком возраста полутора лет. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка, но не менее установленного минимума. С 1 февраля 2025 года минимальный размер составляет 10 тыс. рублей, а максимальный — 53,7 тыс. рублей. В 2024 году пособие получили почти 50 тысяч семей на общую сумму 4,8 млрд рублей.

Как изменился размер пособия по беременности и родам?

Пособие по беременности и родам выплачивается работающим женщинам в размере 100% от среднего заработка за предыдущие два года. Минимальная сумма за 140 дней декрета в 2025 году равна 103,2 тыс. рублей, а максимальная — 794 тыс. рублей. Для неработающих женщин, признанных безработными, пособие выплачивается в фиксированном размере, исходя из прожиточного минимума. В 2024 году это пособие получили 23,5 тыс. женщин на общую сумму 4 млрд рублей.