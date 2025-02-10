Отделение Соцфонда РФ по РТ назвало самую популярную цель расходования маткапитала

С начала запуска программы более 427 тысяч семей в Татарстане оформили сертификаты на материнский капитал, а 400 тысяч семей уже распорядились этими средствами. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.

«Самое популярное направление — улучшение жилищных условий. Этим воспользовались 320 тысяч семей. Также многие направляют средства на образование детей — таких семей в Татарстане более 48 тысяч. Есть и те, кто выбирает ежемесячную выплату, — это 27 тысяч семей», – рассказал он.

Кроме того, с прошлого года семьи, у которых на сертификате осталось 10 тысяч рублей или меньше, могут получить эти средства единовременно. Уже 4 тысячи семей воспользовались этой возможностью.

Подробнее о мерах поддержки семей с детьми читайте в материале «Татар-информа» – Вафин: «С момента запуска программы маткапитала он вырос более чем в три раза».

В этом году на смену нацпроекту «Демография» придет новый национальный проект «Семья». Он будет включать в себя такие программы, как «Поддержка семьи», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства».