Более 36% избирателей из РТ проголосовали на выборах депутатов местного самоуправления

В Татарстане активность избирателей на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления составила 36,38%. Такие данные по состоянию на 12.00 приводит система ГАС «Выборы».

На выборах депутатов Госсовета Татарстана проголосовали 9,16% избирателей. Напомним, что на 10.00 явка составляла 2,82%.

Напомним, что в единый день голосование началось с исполнения государственных гимнов России и Татарстана. В организации и проведении события задействованы две территориальные и 53 участковые избирательные комиссии.

В качестве организаторов довыборов депутатов представительных органов местного самоуправления выступают 42 территориальные и 177 участковых избирательных комиссий.