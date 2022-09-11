Явка на довыборах депутатов Госсовета Татарстана составила 2,82%

Явка на дополнительных выборах депутатов Госсовета Татарстана составила 2,82%. Такие данные на 10 утра представила система ГАС «Выборы».

«Активность избирателей на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления составила 20,42%», — говорится в Telegram-канале ЦИК Татарстана.

В районах Казани, где проводятся дополнительные выборы, избирательные участки посетили 123 118 человек, или 4% избирателей.

В районах, где проходят дополнительные выборы представительных органов местного самоуправления, проголосовали 51 285 избирателей.

Напомним, что работа избирательных участков сегодня стартовала с исполнения государственных гимнов Татарстана и России.