«Импульс патриотизма»: Единый день голосования в Татарстане стартовал с исполнения гимнов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работа избирательных комиссий республики в Единый день голосования 11 сентября стартовала с исполнения государственных гимнов Татарстана и России. Эта церемония придает дополнительный импульс торжественности и патриотизма для всех участников избирательного процесса, отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Ранним утром 11 сентября торжественная церемония прошла и в участковой избирательной комиссии №189, которая расположилась на площадке Инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ по улице Гагарина в Казани. Здесь члены УИК подготовились к встрече первых избирателей, которые придут для голосования на довыборах в Государственный совет Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо необходимой технической и организационной работы, утро на площадке УИК было ознаменовано звуками гимнов России и Татарстана. Аналогичные церемонии прошли во всех избиркомах республики, работающих в нынешний Единый день голосования.

«Исполнение государственных гимнов России и Татарстана привносит на избирательные участки атмосферу торжественности, придает импульс патриотизма и подчеркивает особую значимость волеизъявления граждан», – отметил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он напомнил, что еще в конце августа Центризбирком России выпустил постановление с рекомендацией региональным избиркомам организовать исполнение гимна России при открытии помещений для голосования в дни выборов. В Татарстане инициативу не только горячо поддержали, но и расширили за счет исполнения гимна республики.

В Татарстане проходит голосование на дополнительных выборах депутатов Государственного Совета РТ в двух округах на территории Казани, а также депутатов представительных органов местного самоуправления (МСУ) в 39 районах республики. Избирательные участки в Казани открыли свои двери в 7 утра.