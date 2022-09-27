Более 31 тысячи детей из Татарстана бесплатно отдохнули в летних лагерях

В этом году бесплатные путевки в оздоровительные лагеря летом получили 31 049 детей из Татарстана. Ожидается, что за счет средств бюджета республики в 2022 году будут предоставлены 42 692 бесплатные путевки. На эти цели предусмотрено более 355,4 млн рублей. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

По его словам, 7 568 бесплатных путевок были предназначены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 1 254 путевки в загородные лагеря – детям-сиротам, 3 326 – детям из малоимущих и малообеспеченных семей, 2 880 путевок в санаторно-курортные организации – детям, нуждающимся в восстановительном лечении и реабилитации.

Сулейманов добавил, что в лагерях также отдохнули 487 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. «Помимо этого, по поручению Президента Татарстана дополнительно выделено финансирование для проведения инклюзивных смен для детей инвалидов, нуждающихся в сопровождении, общим охватом 300 человек», – подчеркнул он.

Всего в этом году финансирование летней оздоровительной кампании составило 1,8 млрд рублей, из которых более 1,6 млрд рублей было направлено из бюджета республики, 6,8 млн рублей – из муниципальных бюджетов. Кроме того, были использованы средства предприятий и организаций, а также родителей.

В Татарстане в период летних каникул в оздоровительных лагерях отдохнули более 154 тыс. детей и подростков, о чем сообщал «Татар-информ».