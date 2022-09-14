В Татарстане на летний отдых детей в лагерях потратили более 1,8 млрд рублей

В Татарстане на летнюю оздоровительную кампанию детей потратили более 1,8 млрд рублей. Средства были выделены из разных источников. Об этом сообщила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

Из бюджета республики было направлено более 1,6 млрд рублей, из муниципальных бюджетов – свыше 6,8 млн рублей. Кроме того, были использованы средства предприятий и родителей.

«В летний период этого года было организовано оздоровление детей в 1 527 организациях всех форм отдыха с общим охватом 154 398 детей. Всего в этом году предусмотрен отдых 218 685 детей», – рассказала Кондратьева.

По ее словам, более 5 тыс. детей побывали в лагерях на Черноморском побережье. Кроме того, был организован отдых детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик. В частности, 169 детей из Донбасса отдохнули в лагерях Татарстана.

«11 сентября в республику заехали еще 207 детей из города Лисичанска Луганской народной республики, которые размещены в центре “Ял”», – заключила она.