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Общество
27 сентября 2022  12:02
Надежда Гордеева

За летние каникулы в Татарстане более 154 тыс. детей отдохнули в лагерях

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В Татарстане в период летних каникул в оздоровительных лагерях отдохнули более 154 тыс. детей и подростков. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов на брифинге в Кабинете Министров РТ. 

По его словам, была организована работа 1 527 лагерей всех форм отдыха. Так, в 192 лагерях загородного типа отдохнули более 86 тыс. человек, в 1335 лагерях дневного пребывания – свыше 68 тыс. детей.

«В республике хорошо развиваются коммерческие смены», – отметил Сулейманов.

В частности, по его словам, в летний период 16 194 ребенка прошли оздоровление в профильных сменах частных организаций.

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