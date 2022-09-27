За летние каникулы в Татарстане более 154 тыс. детей отдохнули в лагерях

В Татарстане в период летних каникул в оздоровительных лагерях отдохнули более 154 тыс. детей и подростков. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

По его словам, была организована работа 1 527 лагерей всех форм отдыха. Так, в 192 лагерях загородного типа отдохнули более 86 тыс. человек, в 1335 лагерях дневного пребывания – свыше 68 тыс. детей.

«В республике хорошо развиваются коммерческие смены», – отметил Сулейманов.

В частности, по его словам, в летний период 16 194 ребенка прошли оздоровление в профильных сменах частных организаций.