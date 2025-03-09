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СВО 9 марта 2025 11:54

Более 300 матерей бойцов СВО в Мамадышском районе получили подарки и поздравления

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Более 300 матерей бойцов СВО в Мамадышском районе получили подарки и поздравления

Очень трогательно, что в Международный женский день находят время, чтобы поддержать тех, кто потерял самых дорогих людей. Глава Мамадышского района Вадим Никитин своим визитом в семью Сабировых показал, как важно не забывать о матерях героев.

Особенно значимо, что по его поручению более 300 солдатских матерей получили поздравления и подарки. Это маленький, но важный жест благодарности за их сыновей, которые отдали жизнь за Родину.

Память о Рамисе Сабирове, как и о многих других бойцах, живет в сердцах людей. И подобные инициативы помогают не только поддержать семьи, но и напомнить всем, какой ценой дается мир.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил провести мероприятия к 8 Марта на высоком уровне.

Также Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ

#СВО
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