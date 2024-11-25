Более 3 тыс. нижнекамцев репродуктивного возраста прошли диспансеризацию

В Нижнекамске в этом году был внедрен новый вид диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. На 21 ноября более 3 тыс. нижнекамцев прошли данный вид медосмотра. Такие данные на деловом понедельнике привел руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Сергей Мерясев.

В связи с тем, что 2024-й в России объявлен годом семьи, целью диспансеризации является оценка репродуктивного здоровья населения от 18 до 49 лет — здоровья будущих родителей.

Такая диспансеризация проводится в два этапа: первый этап — обязательный для всех, второй этап — по рекомендациям врача-акушера или врача-уролога соответственно. Объем исследований для каждого пациента подбирается индивидуально и может включать исследования на инфекции, передаваемые половым путем, УЗИ репродуктивных органов мужчин и женщин, консультации врачей-онкологов и эндокринологов.

«Если Вам от 18 до 49 лет, то рекомендуем Вам пройти диспансеризацию с понедельника по пятницу по адресу ул. Ахтубинская, дом №11», — отметил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 10 месяцев диспансеризации у нижнекамцев впервые выявлено более 4,5 тыс. заболеваний.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.