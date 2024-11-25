За 10 месяцев диспансеризации у нижнекамцев впервые выявлено более 4,5 тыс. заболеваний

За 10 месяцев диспансеризации в Нижнекамском районе РТ впервые удалось выявить более 4,5 тыс. заболеваний, в том числе злокачественные образования, болезни системы кровообращения, заболевания органов пищеварения и дыхания и прочие. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Сергей Мерясев.

По информации спикера, из числа прошедших диспансеризацию 56% жителей нуждаются в дополнительных обследованиях и консультациях узких специалистов.

«Для постановки окончательного диагноза у данной группы лиц мы сталкиваемся с определенными трудностями. На дополнительные мероприятия сотрудникам приходится брать административные дни либо вовсе отказываться от рекомендуемых осмотров», — отметил он.

В этом году почти 110 тыс. нижнекамцев в возрасте старше 18 лет должны пройти осмотры и получить рекомендации по сохранению и укреплению здоровья. На 21 ноября лишь 87 тыс. жителей обратились в медицинские организации города и района.

«Из них только 80,5 тыс. прошли осмотры в полном объеме и получили необходимые рекомендации. 6,5 тыс. жителей не завершили необходимые обследования, в большей степени это обследования, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний», — доложил Мерясев.

Выступающий отметил и положительные моменты нынешней диспансеризации. По его словам, молодое трудоспособное население стало чаще посещать профилактические мероприятия. Привлечь данный контингент населения удается через работодателей: 25 предприятий имеет соглашения с медицинскими организациями о совместной работе.

Глава района Рамиль Муллин призвал активнее вести просветительскую работу с населением, рассказывать о преимуществах диспансеризации.

«Когда мы теряем здоровье, мы начинаем отдавать все. Медосмотры в рамках диспансеризации тоже стоят определенных денег. Эти деньги платит государство. Во всем мире медицинские осмотры люди проходят за свои деньги. У нас государство приняло на себя ответственность, понимая, что человеческий капитал, человеческие ресурсы — это самое главное богатство, которое есть», — отметил Муллин.