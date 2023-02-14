«Порядка 200 мероприятий, масштабная повестка»: Минуллина рассказала о KazanForum-2023

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» состоится в татарстанской столице 18-19 мая и будет включать в себя проведение около двухсот мероприятий. Об этом на брифинге журналистам рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина.

Она отметила, что предстоящий KazanForum значительно нарастит свой масштаб, прибавит в количестве гостей и качестве мероприятий.

«Это самое крупное международное событие в нашей республике, которое проходит на ежегодной основе. В 14-й раз подряд состоится данный форум в 2023 году. В этом году у нас серьезные положительные изменения в сторону масштабирования мероприятия. После придания форуму федерального статуса мы встаем в одну линейку со всеми существующими федеральными мероприятиями», – обратилась к участникам брифинга Минуллина.

По ее словам, в этом году события запланированы после завершения священного месяца Рамадан.

«Это 18-19 мая, на эти даты назначены официальные дни деловых мероприятий. А 17 мая мы планируем вовлечь участников в проведение межправительственных комиссий со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) и рабочих групп при них», – отметила глава АИР РТ.

Она добавила, что в настоящее время идет процесс необходимых согласований с будущими гостями форума. Кроме того, уже в начале февраля состоялось заседание профильного оргкомитета KazanForum на федеральном уровне с участием вице-премьера Марата Хуснуллина.

«У нас запланированы порядка 200 мероприятий, масштабная повестка <…> Уже 2 февраля прошел оргкомитет, его возглавляет зампред Правительства России Марат Хуснуллин. Он человек практичный, заседание прошло в режиме постановки конкретных задач, которые мы планируем решать», – резюмировала Талия Минуллина.

Напомним, 17 января Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому международный экономический форум «Россия — Исламский мир» в Казани будет проводиться каждый год. Первое заседание оргкомитета под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина прошло 2 февраля с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.