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Более 17 млрд рублей направят власти Татарстана на работу с молодежью
На работу с молодежью власти Татарстана в 2024–2026 годах выделят свыше 17 млрд 160 млн рублей. Это следует из обновленной республиканской государственной программы по развитию молодежной политики в регионе.
Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Документ размещен на портале правовой информации республики.
Реализация первого этапа реализации госпрограммы по развитию молодежной политики, с 2019 по 2023 год, должна обойтись более чем в 25 млрд 997 млн рублей. Средства на воплощение в жизнь госпрограммы будут поступать преимущественно из республиканского бюджета.
Среди целей госпрограммы фигурируют, в частности, создание условий для организации отдыха детей и молодежи повышение социальной и экономической активности сельской молодежи РТ, «управление социальным развитием молодежи, использование ее созидательного потенциала в укреплении конкурентоспособности республики», развитие и модернизации системы патриотического воспитания.
Кроме того, упомянуты в документе укрепление инфраструктуры учреждений молодежной политики, «создание благоприятных условий для комплексного развития и повышения качества жизни молодого поколения», повышение эффективности молодежной политики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане обновили программу государственной национальной политики.
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