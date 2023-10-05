Более 17 млрд рублей направят власти Татарстана на работу с молодежью

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На работу с молодежью власти Татарстана в 2024–2026 годах выделят свыше 17 млрд 160 млн рублей. Это следует из обновленной республиканской государственной программы по развитию молодежной политики в регионе.

Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Документ размещен на портале правовой информации республики.

Реализация первого этапа реализации госпрограммы по развитию молодежной политики, с 2019 по 2023 год, должна обойтись более чем в 25 млрд 997 млн рублей. Средства на воплощение в жизнь госпрограммы будут поступать преимущественно из республиканского бюджета.

Среди целей госпрограммы фигурируют, в частности, создание условий для организации отдыха детей и молодежи повышение социальной и экономической активности сельской молодежи РТ, «управление социальным развитием молодежи, использование ее созидательного потенциала в укреплении конкурентоспособности республики», развитие и модернизации системы патриотического воспитания.

Кроме того, упомянуты в документе укрепление инфраструктуры учреждений молодежной политики, «создание благоприятных условий для комплексного развития и повышения качества жизни молодого поколения», повышение эффективности молодежной политики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане обновили программу государственной национальной политики.