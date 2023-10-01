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В Татарстане обновили программу о государственной национальной политике
Правительство Татарстана утвердило обновленную версию программы «Реализация государственной национальной политики». В новой редакции из нее убрали часть пункта об «укреплении общероссийской гражданской и татарстанской идентичности» и показатель «уровень татарстанской идентичности». Документ подписан Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Теперь новая программа нацелена на общероссийскую идентичность и единство многонационального народа страны. С будущего года стартует второй этап ее реализации, который продлится по 2026 год. Его реализация обойдется в 145 млн рублей.
Помимо этого, в документе есть еще несколько обновлений. В частности, усовершенствование социокультурной адаптации иностранцев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани разработали программу по укреплению гражданского согласия на период до 2030 года.
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