В Татарстане обновили программу о государственной национальной политике

Правительство Татарстана утвердило обновленную версию программы «Реализация государственной национальной политики». В новой редакции из нее убрали часть пункта об «укреплении общероссийской гражданской и татарстанской идентичности» и показатель «уровень татарстанской идентичности». Документ подписан Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Теперь новая программа нацелена на общероссийскую идентичность и единство многонационального народа страны. С будущего года стартует второй этап ее реализации, который продлится по 2026 год. Его реализация обойдется в 145 млн рублей.

Помимо этого, в документе есть еще несколько обновлений. В частности, усовершенствование социокультурной адаптации иностранцев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани разработали программу по укреплению гражданского согласия на период до 2030 года.