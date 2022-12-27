Более 15 тыс. татарстанцев проголосовали за Человека года по версии «Татар-информа»

Голосование за Человека года по версии читателей нашего агентства набирает обороты. Свое мнение по поводу персон, наиболее ярко проявивших себя в этом году, за первые сутки высказали 15 тыс. человек. А некоторые из них предложили собственных кандидатов через форму обратной связи.

В категории «Защитники Отечества» лидирует командир танкового взвода, Герой России Раиль Габдрахманов. Экипаж под его командованием во время спецоперации уничтожил в одном бою сразу 5 вражеских танков. За него проголосовали 48% посетителей сайта. На втором месте (34%) также танкист, Герой России Дамир Исламов, погибший в бою. Третье место занял боец батальона «Алга» Олег Денисюк с позывным «Апостол» (14%).

Среди спортсменов пока на первом месте уроженка Казани, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева. За нее проголосовали 50% читателей. На втором месте главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов (19%), на третьем – обладатель серебряной медали Олимпийских игр в Пекине по прыжкам с трамплина Данил Садреев (14%).

Среди глав городов и районов пальму первенства держит глава Менделеевского района Радмир Беляев – 38% голосов. На второй строчке – глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев (33%), на третьем – мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев (16%).

В категории «„Генералы“ бизнеса» выше всех взлетел директор Казанского авиационного завода имени Горбунова – филиала ПАО «Туполев» Николай Савицких с показателем в 28% голосов. На второй позиции идет генеральный директор компании «КАМАЗ» Сергей Когогин (25%). А вот руководитель «Татнефти» Наиль Маганов, который заправляет топливом и машины, и самолеты, пока только на третьей позиции (16%).

Любопытно, что читателям представленных кандидатур оказалось недостаточно и они выдвинули новую персону, – директора филиала компании «Ростелеком» в Республике Татарстан Павла Гонцова. Как отметили читатели, в 2022 году более 1,5 тыс. школ Татарстана получили доступ к единой высокоскоростной сети передачи данных. При этом специалисты «Ростелекома» оснастили каждую школу комплексом криптозащиты, чтобы обезопасить каналы связи. Кроме этого школы получили системы видеонаблюдения на входных группах. Еще один проект – устранение цифрового неравенства (УЦН). В селах, где проживает от 100 до 500 человек и в которых нет сотовой связи и мобильного интернета, устанавливается базовая станция.

Среди министров первое место пока занимает глава Минздрава РТ Марат Садыков (38%), на втором – глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко (25%). Третью позицию удерживает министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин. По мнению читателей, вниманием нашего издания обделен министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, благодаря которому экономика республики меньше всего почувствовала влияние санкций. В марте Шагиахметов возглавил рабочую группу по обеспечению устойчивого развития экономики. После введения западных санкций вице-премьер контролировал в том числе ситуацию с обеспечением населения продовольствием, вопросы занятости, работоспособности предприятий, выстраивания новых логистических цепочек. Экономика смогла противостоять санкциям, предприятия в этом году, как ожидается, отгрузят продукцию на рекордную сумму – 4,8 трлн рублей.

В категории «Ангелы в белых халатах» пока на первом месте детский врач, основатель частной скорой помощи в Набережных Челнах Николай Зотов (58%). Представитель известной в Автограде династии врачей отправился на фронт по частичной мобилизации, однако погиб в автокатастрофе, когда встречал партию гуманитарного груза для воинов. На втором месте – главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Министерства здравоохранения РТ Роин Джорджикия (15%). На третьей позиции заведующая Муртазинским фельдшерско-акушерским пунктом Бавлинской центральной районной больницы Разина Мугинова (14%).

Среди деятелей культуры и искусства наибольшей симпатией у читателей пока пользуется художественный руководитель оркестра La Primavera Рустем Абязов (28%). На второй позиции – директор ГБУ «Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи "Созвездие-Йолдызлык"» Дмитрий Туманов (23%). А вот третье место делят композитор Эльмир Низамов и фронтмен ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев. Оба набрали по 18% голосов.

Среди представителей духовенства лидирует настоятель храма Богоявления Господня села Исаково отец Анатолий (36%). Священнослужитель Татарстанской митрополии добровольцем вступил в ряды батальона «Алга». Во время артобстрела под Новой Каховкой отец Анатолий погиб. Сослуживцы вспоминают о нем как о храбром человеке, который всегда мог повести за собой людей. На втором месте в рейтинге полковой имам, участник СВО Руслан хазрат Агмалов (32%), на третьем – секретарь Чистопольской епархии протоиерей Андрей Зиньков (16%).

Наконец, среди ученых и преподавателей наибольшей популярностью пользуется директор лицея №131 Казани Альфия Хабибуллина (46%). На втором месте учитель-логопед детского сада №397 Казани Рената Хабибуллина – победитель конкурса «Воспитатель года – 2022» в Татарстане (34%). Замыкает тройку педагог истории и обществознания лицея-интерната №2 Казани Ильсур Зиганшин – «Учитель года – 2022» в Татарстане (9%).

Отдать свое предпочтение за Человека года по версии читателей «Татар-информа» можно здесь.