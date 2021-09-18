Более 136 тыс. челнинцев сделали свой выбор в первый день голосования

В Набережных Челнах 34,4% избирателей сделали свой выбор в первый день — 17 сентября. На дому проголосовали 11,24% избирателей. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Всего в Набережных Челнах правом голоса обладают 396 267 горожан. Сегодня и завтра, 18 и 19 сентября, все участки работают с 8.00 до 20.00. Вчера на думских выборах свой выбор сделал генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин вместе с женой Альфией Когониной.

В общей сложности в Татарстане голоса за своих кандидатов отдали 32,1% избирателей Татарстана. Вне помещений проголосовали 5,47% избирателей, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».