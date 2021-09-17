Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин вместе с женой проголосовал на думских выборах

В первый день выборов депутатов Госдумы России на избирательный участок №2121 в школе №46 пришел генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин со своей супругой Альфией Когогиной. Об этом пишут «Челнинские известия».

По словам супругов, они пришли на выборы в первый день голосования потому, что не привыкли откладывать на потом важные дела. Сергей Когогин подчеркнул, что пришел сегодня выполнить свой гражданский долг.

«Считаю, что тот выбор, который наше население сделает на ближайшие пять лет, очень важен стратегически. Жизнь сейчас имеет огромный темп, все быстро меняется. Нужно профессионально работать в разных сферах, в том числе и в парламенте», — отметил он.

По мнению директора автогиганта, необходимо поддерживать все направления развития страны. Кроме того, выбор, сделанный жителями, позволит и дальше развивать город. «И в дальнейшем сделать все возможное, чтобы наша жизнь стала комфортнее», — сказал Сергей Когогин.

Альфия Когогина особое внимание обратила на то, что на избирательном участке соблюдены все меры безопасности, везде царит порядок, четкая организация процесса. На входе супруги прошли термометрию, воспользовались антисептиком, им выдали одноразовые маски, ручки.

«Соблюдена и социальная дистанция. Очень важно сохранить здоровье людей. Никаких очередей нет, все четко», — отметила Альфия Когогина.

На участке №2121 по списку должны проголосовать около 2,5 тыс. человек. Председатель участковой избирательной комиссии Алсу Харисова отметила, что к концу первого дня процент проголосовавших будет более 30.

Ранее председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев сообщил, что голосование на выборах в Татарстане проходит в штатном режиме.