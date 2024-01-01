Более 120 тыс. человек встретили Новый год на выставке «Россия»

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

В Новый год мероприятия выставки-форума «Россия» в московском ВДНХ посетило более 120 тыс. человек. Об этом пишет ТАСС.

«Для них куранты били 11 раз - по количеству часовых поясов нашей огромной страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции и их семьи», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в парке организовали интерактивную программу для семей с детьми. Их поздравили Дед Мороз, Снегурочка, Щелкунчик и другие персонажи любимых сказок. Напомним, 2024 год в России Президент РФ Владимир Путин объявил Годом семьи.

Во время первого посещения выставки-форума «Россия» главе государства сообщили о том, что только за первый месяц работы ее посетило 2 млн 180 человек. Обширная экспозиция, которую уже посетили многие высокие гости, включает в себя инсталляции, рассказывающие о 89 субъектах РФ. Стенд Татарстана представляет собой высокотехнологичную мерцающую сферу с татарским орнаментом. 2 декабря в рамках показа выставки прошел День Республики Татарстан, в мероприятиях принял участие Раис РТ Рустам Минниханов. Подробнее о том, как культура и традиции РТ покорили жителей столицы, читайте в материале «Это не бутафорный Татарстан: как Казань за один день влюбила в себя Москву».