news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 июня 2021  17:50

Более 11 тысяч жителей Словакии зарегистрировались на вакцинацию российским «Спутником V»

news_top_970_100

Более 11 тысяч жителей Словакии зарегистрировались на вакцинацию российским «Спутником V». Запись была открыта на специальном сайте Минздрава Словакии 7 июня и продлится до конца месяца, сообщает РИА Новости. 

Вакцинация осуществляется в восьми прививочных центрах — по одному в каждом из краев республики. Они работают в Братиславе, Нове-Замки, Лученце, Михаловце, Жилине, Гуменне, Бойнице и Пьештяны.

Препарат был одобрен к применению в Словакии 1 марта. На сегодня российская вакцина зарегистрирована в 66 странах. 

Ранее Президент России Владимир Путин посчитал «Спутник V» самой безопасной в мире вакциной. Глава государства подчеркнул, что для завершения эпидемии коронавируса Covid-19 в стране иммунными к нему должны стать не менее 60% жителей страны.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное