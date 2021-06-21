Более 11 тысяч жителей Словакии зарегистрировались на вакцинацию российским «Спутником V». Запись была открыта на специальном сайте Минздрава Словакии 7 июня и продлится до конца месяца, сообщает РИА Новости.

Вакцинация осуществляется в восьми прививочных центрах — по одному в каждом из краев республики. Они работают в Братиславе, Нове-Замки, Лученце, Михаловце, Жилине, Гуменне, Бойнице и Пьештяны.

Препарат был одобрен к применению в Словакии 1 марта. На сегодня российская вакцина зарегистрирована в 66 странах.

Ранее Президент России Владимир Путин посчитал «Спутник V» самой безопасной в мире вакциной. Глава государства подчеркнул, что для завершения эпидемии коронавируса Covid-19 в стране иммунными к нему должны стать не менее 60% жителей страны.