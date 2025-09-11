Более 100 ценных подарков ждут нижнекамцев в день выборов

14 сентября, когда пройдут выборы Раиса Татарстана и муниципальных депутатов, нижнекамцев на избирательных участках ждут сразу несколько приятных сюрпризов.

Каждый, кто придет выразить свою гражданскую позицию, сможет стать участником республиканского фотоконкурса «Всей семьей на выборы». Достаточно сфотографироваться всей семьей на участке и разместить фото у себя на странице во «ВКонтакте».

Но для жителей Нижнекамска подготовили еще и дополнительный розыгрыш с ценными призами. Чтобы присоединиться, нужно выполнить всего два шага: подписаться на сообщество «Нижнекамск» и оставить комментарий под закрепленным постом о том, что вы проголосовали.

Розыгрыши пройдут в прямом эфире 14 сентября в 11:30, 16:30 и 21:00. Более 100 подарков достанутся нижнекамцам в этот день — среди них современная электроника и подарочные сертификаты.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).