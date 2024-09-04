Более 1 тыс. школьников из Татарстана отдохнули летом в крымском «Сэлэт — Ак Барс»

Более тысячи школьников из Татарстана отдохнули этим летом в крымском лагере «Сэлэт — Ак Барс». Последняя летняя смена этого года завершилась в начале сентября.

Как рассказала «Татар-информу» директор лагеря Кира Маслова, всего за летнюю кампанию на базе отдохнули порядка 2 тыс. человек. В этом году в молодежный центр приехали школьники из Республик Татарстан и Крым, а также из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это позволило создать уникальную атмосферу межкультурного обмена, где участники могли делиться своими традициями и опытом.

С 28 мая по 2 сентября центр стал местом встречи для молодых людей, стремящихся к активному отдыху и самосовершенствованию. Программа летнего отдыха включала разнообразные мастер-классы, спортивные мероприятия, творческие занятия и образовательные семинары, которые позволили детям развивать свои таланты.

Также ребята учились работать в команде, развивали свои лидерские качества и укрепляли физическую форму. Помимо этого, были проведены смены, направленные на развитие языковых навыков.

Приятным сюрпризом для участников смен стало посещение базы Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, министром по делам молодежи Ринатом Садыковым, министром курортов и туризма Республики Крым Сергеем Ганзием.

Осенний сезон в «Сэлэт — Ак Барс» стартует в конце октября с профориентированной смены «Офык.Максат».