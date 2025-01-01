Бойцы СВО танцуют и поют: как на передовой встречают Новый год

Фото предоставило «Боевое братство» Нурлата

Татарстанские бойцы полка 1233 водили хоровод и пели «В лесу родилась ёлочка». Такими были условия Деда Мороза и только, выполнив их, солдаты могли получить подарок.

Напомним, в преддверии Нового года представители «Боевого братства» Нурлата организовали очередную поездку в зону проведения спецоперации. Предновогодний путь нурлатских волонтеров к землякам на фронт был богат на приятные сюрпризы.

Общий вес гуманитарного груза составил более 35 тонн.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.