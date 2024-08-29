Бойцы СВО с передовой поздравили жителей Кукмора с Днем города

Бойцы СВО записали видеообращение с передовой, в котором поздравили земляков с Днем города.

С праздничным обращением к горожанам обратились военные сразу из нескольких подразделений. Бойцы поблагодарили жителей района за проявленную заботу ко всем, кто сейчас находится «за ленточкой».

«От всей души поздравляем жителей района с Днем города! Желаем благополучия, здоровья, терпения и мирного неба над головой. Мы, находясь в зоне специальной военной операции, постараемся для этого все сделать. Хочется поблагодарить вас и администрацию района за моральную поддержку, оказание гуманитарной помощи. Мы очень ценим это. Победа будет за нами!» — обратился один из бойцов под позывным «Витязь».

С начала специальной военной операции жители Кукморского района проявили активную гражданскую позицию. Благодаря руководству района, руководителям организаций и предприятий, предпринимателям, активистам, волонтерам, неравнодушным жителям района, военнослужащим, их семьям, а также в подшефные республике города Лисичанск и Рубежное оказана гуманитарная помощь на сумму более 116 млн рублей.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ Владимира Путина о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.