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Бойцы СВО поблагодарили волонтеров Нижнекамска за гуманитарную помощь
Участники специальной военной операции шлют пламенные приветы волонтерам, которые не первый год снабжают их самым необходимым.
Местные жители изготавливают для бойцов маскировочные сети, окопные свечи, сухие души, шьют и вяжут различные вещи — делают все возможное, чтобы ребята ни в чем не нуждались.
В своем видеопослании бойцы поблагодарили группу «Гуманитарка Нижнекамск» и активистов Романа и Сурена Авдоян, руководителя СТОС Нину Орлову за то, что они постоянно отправляют шефскую помощь в зону СВО и не забывают о них.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото и видео предоставлены Надеждой Багаутдиновой.
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