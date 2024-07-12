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СВО 12 июля 2024 12:06

Бойцы СВО поблагодарили волонтеров Нижнекамска за гуманитарную помощь

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Участники специальной военной операции шлют пламенные приветы волонтерам, которые не первый год снабжают их самым необходимым.

Местные жители изготавливают для бойцов маскировочные сети, окопные свечи, сухие души, шьют и вяжут различные вещи — делают все возможное, чтобы ребята ни в чем не нуждались.

В своем видеопослании бойцы поблагодарили группу «Гуманитарка Нижнекамск» и активистов Романа и Сурена Авдоян, руководителя СТОС Нину Орлову за то, что они постоянно отправляют шефскую помощь в зону СВО и не забывают о них.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Фото и видео предоставлены Надеждой Багаутдиновой.

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#военная служба по контракту
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