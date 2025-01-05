Бойцы СВО поблагодарили лаишевских волонтеров за поддержку — видео

Волонтеры лаишевского благотворительного фонда «Помощь СВОим» продолжает работу, несмотря на январские каникулы.

Боец СВО поблагодарил добровольцев за их отзывчивость и помощь.

«Спасибо большое за маскировочные сети от района Лаишево. Спасибо вам большое за вашу проделанную работу, нам эти сети очень сейчас пригодятся. Много позиций, работ. Всем большое спасибо. Победа будет за нами», — убежден военный.

Работа по плетению сетей кипит на всех точках района.

«Все активно, несмотря на праздники, пришли плести маскировочные сети. Радует, что приходят новые женщины-плетельщицы. Сегодня 4 сети», — рассказали волонтеры центра в Лаишево.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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