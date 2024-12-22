Бойцы о значимости семьи на СВО: «Семейная ценность действительно возрастает»

Музыканты группы «Добробат», в которой состоят только ветераны специальной военной операции, рассказали, что помогало им держаться на фронте, а также о том, как их встретили дома после возвращения на гражданку. Гостями студии канала «ТНВ-Татарстан» стали солист Иван Хомяков, соло-гитарист Павел Шишкин и художественный руководитель Валерий Чамрин.

«Как может встретить семья по возвращению с СВО? Конечно же, все были очень рады и счастливы тому, что мы все-таки вернулись. И всё хорошо. Когда находишься в зоне специальной военной операции, семейная ценность возрастает, потому что понимаешь, что тебя ждут родные, близкие и даже абсолютно незнакомые люди. Это люди с огромным сердцем, которые занимаются сбором гуманитарной помощи», — заявил Иван Хомяков.

Он рассказал, что когда был в зоне специальной военной операции, то чувствовал любовь и заботу из Татарстана.

«Поддержка ощущалась всецело. И гуманитарная помощь приходила, и люди приезжали, даже из Кабмина приезжали пообщаться, привозили гуманитарку. И вообще было ощущение того, что нас любят и о нас заботятся, было это здорово», — сказал солист коллектива.

Кроме того, он рассказал о боевых товарищах. «Сослуживцы — это отдельная семья. Некое братское плечо. Там семья — она такая же семья, только еще, наверное, плотнее и кучнее, поскольку плечо товарища должно быть всегда твердым. И ты должен быть уверен в том, что оно выдержит твой груз», — пояснил ветеран спецоперации.

В финале общения музыканты презентовали новую композицию.

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