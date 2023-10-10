Бойцы из зоны СВО поблагодарили Татарстан за гуманитарную помощь — видео

Бойцы девятой бригады батальонов «Сомали» и «Тимер» поблагодарили Лаишевский район Татарстана за доставленную гуманитарную помощь. Большегруз в зону спецоперации выехал на прошлой неделе, 4 октября.

Сопровождал гуманитарную помощь глава Сокуровского сельского поселения Руслан Газизуллин.

Всего было доставлено два автомобиля УАЗ, инструменты, генераторы, автомобильные запчасти, медицинские товары, маскировочные сети, адресные посылки, 600 литров бензина, более 100 литров меда, окопные свечи, продукты питания и многое другое.

Бойцы передали огромную благодарность всем, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи, — администрации Лаишевского района, предпринимателям, волонтерам и всем жителям.

«Мы, военнослужащие Российской Федерации, передаем слова огромной благодарности всем тем, кто нас не забывает, постоянно поддерживает и помогает», — сказали бойцы.

Данная гумпомощь от района стала девятой по счету.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождения Донбасса и создания условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что разведчики с Донбасса поблагодарили волонтеров Татарстана за костюмы лешего.