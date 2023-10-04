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Лаишевцы передали батальонам «Сомали» и «Тимер» два УАЗа и генераторы
Из Лаишевского района Татарстана военнослужащим отправлен девятый по счету гуманитарный груз. На этот раз представители администрации, волонтеры, предприниматели и неравнодушные жители района окажут поддержку батальонам «Сомали» и «Тимер».
Как рассказал военный комиссар Лаишевского района Александр Афанасьев, в ближайшее время в зону СВО будет доставлен УАЗ «Хантер» с расходными запчастями, бензогенераторы, маскировочные сети, окопные свечи, теплоотражающая пленка, большие гвозди, бензин.
Также бойцы получат 600 литров бензина, шуруповерты, болгарку с дисками, бензопилы с запасными цепями, напильники для заточки, молотки и другие необходимые инструменты. Фуру заполнили и продуктами питания — картофелем, морковью, свеклой, медом и другими. Помимо этого, родственники подготовили для военных именные посылки.
Военком поблагодарил всех неравнодушных людей за помощь военнослужащим на передовой.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождения Донбасса и создания условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Ранее «Татар-информ» сообщал, что разведчики с Донбасса поблагодарили волонтеров Татарстана за костюмы лешего.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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