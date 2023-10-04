Разведчики с Донбасса поблагодарили волонтеров Татарстана за костюмы лешего — видео

Разведчики действующей в зоне спецоперации 9-й бригады, в которой большей частью служат бойцы с Донбасса, поблагодарили волонтеров лаишевского благотворительного фонда «Помощь СВОим» за костюмы лешего.

«Теперь меня будет еще труднее обнаружить в тепловизоре. Я могу сказать, что это одно из самых лучших изделий в моей копилке удивительных изделий, [защищающих] от врага», — говорит боец на видео.

Служащий по контракту Дмитрий Дементьев из Лаишевского района занимается БПЛА. Он добавил, что это мнение настоящего разведчика, который ходит «вовнутрь, а не сидит на передке».

«Я так горд, что являюсь вашим земляком. Спасибо огромное. То, что вы делаете, это уникально», — сказал он.

Как рассказала «Татар-информу» руководитель благотворительного фонда Юлия Плескач, на сегодняшний день мастерицами создано 155 костюмов от тепловизоров и более 2 тыс. маскировочных сетей.

Ранее волонтеры модернизировали костюмы с защитой от тепловизора для участников спецоперации. Мастерицы не стали раскрывать «Татар-информу» технологию, но обозначили, что костюм состоит из семи слоев и при этом остается легким и мобильным.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.

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