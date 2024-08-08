Бойцы именного татарстанского батальона «Батыр» проходят слаживание в Самарской области

В Самарской области проходят подготовку бойцы-контрактники именного татарстанского батальона «Батыр». Об этом «Татар-информу» сообщил командир батальона с позывным Хлыщ.

Отдельный стрелковый именной батальон военной комендатуры «Батыр» будет заниматься охраной и удержанием освобожденных территорий в зоне СВО. Командир батальона полтора года служил в зоне СВО. Он убежден, что мужество человека проявляется уже в самом решении приехать в батальон и проверить свои силы. Все остальное, по его мнению, это навыки.

«Я убедился, что людей, живущих на территории России, не надо учить бою. Все это с молоком матери впитано. Здесь мы просто помогаем каждому вспомнить эти навыки. Есть люди моего возраста 45+, которые не служили и впервые заключили контракт - так они, придя на полигон и прыгают, и стреляют, и в мишени попадают. Такое впечатление, что они всю жизнь с автоматом. Здесь главное – дать вспомнить свои исторические корни», – сказал боец с позывным Хлыщ.

Напомним, с 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Тем же Указом Владимир Путин рекомендовал властям регионов выплачивать еще по 400 тысяч из средств субъекта Федерации. Татарстан. Напомним, уже с июля от региона платит при заключении контракта намного больше – 1,005 млн рублей. Еще до 300 тыс. рублей можно получить от муниципалитетов.

С новой федеральной мерой размер единовременно получаемой суммы в Татарстане увеличится до 1,7 млн рублей:

от Республики Татарстан – 1,005 млн рублей;

от Министерства обороны РФ – 400 тыс. рублей;

от муниципалитетов – до 300 тыс. рублей.

В Татарстане сегодня одни из самых высоких выплат среди субъектов России. Повышенные выплаты от региона будут действовать до 20 августа.

Повышенные выплаты также могут получить мобилизованные, срочники, иностранные граждане, подписавшие контракт в Татарстане с 1 августа 2024 года. Для иностранцев, желающих стать бойцами СВО, предусмотрена возможность получения гражданства РФ и ИНН для них самих и членов их семей.

Процедура оформления на контрактную службу в Татарстане занимает не более одного дня. Для претендентов из других городов и регионов предусмотрена оплата проезда, проживания и питания. Они имеют возможность выбрать воинскую специальность и часть для прохождения службы. После подписания контракта они получают единовременную выплату, обмундирование, полный комплект необходимых вещей и выезжают на боевое слаживание.

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым. Местные власти берут под опеку семьи бойцов.

Текст подготовлен при участии и на материалах телекомпании НТР