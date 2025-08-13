Бойцы батальона «Алга» получили разработанный в Казани беспилотник «Братишка»

Фото: kzn.ru

Военнослужащие четырех батальонов «Алга» получили очередную гуманитарную помощь от мэрии Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В составе груза — техника, собранная по заявкам военнослужащих: 12 кроссовых мотоциклов, 30 электросамокатов, три электровелосипеда, 35 квадрокоптеров, рации, 3D-принтеры и другое оборудование.

Впервые бойцам доставили наземный беспилотник «Братишка», разработанный казанскими инженерами. Он поможет эвакуировать раненых с поля боя, не подвергая опасности спасательные группы. Управляется дрон дистанционно — с пульта и через очки дополненной реальности. Разработку создала компания «Аркодим», подробнее в нашем материале.

«71-я отправка гуманитарной помощи – это не просто логистика, это наш общий вклад в поддержку тех, кто сейчас на передовой. Важно не останавливаться, продолжать помогать нашим защитникам всем, чем можем, до самой победы!» – сказал руководитель Аппарата исполкома Булат Алеев.

В апреле Алеев передал бойцам 15 кроссовых мотоциклов, 26 квадрокоптеров, четыре автомобиля «Нива» и другую различную технику. В марте военнослужащим доставили 573 единицы различного спецоборудования и необходимые вещи. Как сообщили в мэрии, общая сумма затрат на мероприятия, связанные с СВО, составила свыше 3,02 млрд рублей.