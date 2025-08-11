В зону СВО отправили разработанный в Казани беспилотник «Братишка»

Фото: kzn.ru

Казань отправила 71-ю партию гуманитарной помощи в зону СВО. В составе груза — техника, собранная по заявкам военнослужащих: 12 кроссовых мотоциклов, 30 электросамокатов, 3 электровелосипеда, 35 квадрокоптеров, рации, 3D-принтеры и другое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Впервые бойцам передали наземный беспилотник «Братишка», разработанный казанскими инженерами. Он поможет эвакуировать раненых с поля боя, не подвергая опасности спасательные группы. Управляется дрон дистанционно — с пульта и через очки дополненной реальности. Разработку создала компания «Аркодим», подробнее в нашем материале.

Отправку груза проконтролировал мэр Казани Ильсур Метшин. Он поблагодарил предприятия, бизнес и жителей за помощь и подчеркнул, что Казань активно поддерживает бойцов, обеспечивая их всем необходимым.

«Очень важно, что в нашем городе трудовой доблести эти традиции продолжают жить. Победа достигается как на фронте, так и в тылу. Казань активно работает, объединившись вокруг общей цели – победы», – сказал Ильсур Метшин.