Бойцам из Челнов отправят на СВО модернизированные автомобили «Ока»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащим из Набережных Челнов отправят на передовую автомобили «Ока», так как, по мнению активистов, эти машины юркие, маневренные и компактные. Как отмечают волонтеры, такая техника поможет защитникам Отечества быстрее передвигаться с одной позиции на другую, скрываться от дронов и собирать вражеские коптеры в виде трофеев.

Перед отправкой «за ленточку» машины проходят не только тест-драйв в жестких условиях, но и модернизацию. Специалисты хотят убедиться, что «Ока» на передовой не подведет. По словам мастеров, лучше недочеты устранить в мирных условиях. Автомобили модернизировали и обновили многие детали, поменяли масла.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Поменяли масла в коробке, в двигателе. Также проверили ходовые части: поменяли колодки, тормозные диски, глушитель, чтобы более тихий был. И в дальнейшем будем устанавливать более огромные колеса, чтобы проходимость была лучше», — поделился автослесарь Назил Салихов.

Мастер по электрике Олег Абрамов отметил, что автомобилям установили новые генераторы, поменяли блоки свечей, электропровода, свечи. «Поменяли насос, потому что он был нерабочий, проводку. Все проверили, поставили новый аккумулятор. Фары, поворотники, аварийка, дворники — абсолютно все работает», — уточнил челнинец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Машины практически в идеальном состоянии — таков вердикт специалистов. На одном автомобиле «Ока» стекла затонированы — это не прихоть, а необходимость в условиях боевых действий.

«Ребята попросили затонировать машины, чтобы в ночное время суток не было видно работы их с планшетами, со всеми устройствами, которые выделяют свет. Машина затонирована металлизированной пленкой, то есть с хорошей видимостью изнутри салона», — поясняет специалист.

Машины для бойцов купил Валерий Тигр. По словам активиста, «Ока» предназначена для операторов БПЛА. Им как раз и нужны маневренные, компактные транспортные средства, чтобы преодолевать большие расстояния за короткое время.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Окушка будет использоваться, потому что она вместительнее, лучше, чем питбайк. На питбайке можно перевозить пять дронов-камикадзе, на „Оке“ можно до 50. Убираются задние сидения, складываются дроны-камикадзе, и ребята идут на позицию и отрабатывают. Она и маневренее, и безопаснее», — убежден активист.

По словам Тигра, военнослужащие также будут собирать дроны противника в виде трофея. Те коптеры, которые они подбили или удачно посадили.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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