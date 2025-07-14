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СВО 14 июля 2025 16:38

Бойцам «Алги» и «Тимера» передана очередная партия шефской помощи

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Бойцы татарстанских батальонов «Алга» и «Тимер» смогли существенно улучшить свое техническое оснащение.

Делегация Татарстана во главе с председателем Ассоциации ветеранов специальной военной операции в РТ генерал-лейтенантом Владимиром Майстренко доставила военнослужащим очередную партию шефской помощи.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, в начале весны 2025 года, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено (на тот момент – прим. Т-и)», – заметил он.

#именные батальоны #спецоперация
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