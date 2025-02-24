«За отвагу и преданность»: командир направил благодарность Раису РТ за бойца СВО

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Военный комиссар Высокогорского района Александр Найденов вручил супруге бойца с позывным Варяг благодарственное письмо на имя Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В письме командир войсковой части отметил отвагу и преданность военной службе и выразил благодарность за добросовестное выполнение боевых задач.

До армии Варяг работал водителем, но в марте прошлого года подписал контракт и отправился на защиту Родины в Донецкую область. Его решение стало неожиданностью для родных: «Всегда хотел. Говорил: хочу помогать. Но из-за детей оставался дома. А потом все-таки решил пойти. Как говорит, патриот Родины», – рассказывает супруга бойца Елена.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

В зоне боевых действий он продолжает работать водителем, доставляя боеприпасы на передовую. Его семья следит за новостями и поддерживает с ним связь, но тревога не отпускает:

«Каждый раз переживаешь, каждый раз смотришь новости. Стараемся быть на связи. Сейчас он помогает стране, чтобы мы жили мирно и не переживали. Они все молодцы, кто там служит», – говорит Елена.

Военный комиссар Александр Найденов подчеркнул важность таких наград: «Мы гордимся, что в Высокогорском районе есть такие военнослужащие, которые с честью выполняют свой долг. Когда приходят такие благодарственные письма, это подтверждает, что их боевые товарищи тоже гордятся ими», – заявил он.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Дома Варяга с нетерпением ждет 14-летний сын, который увлекается мотоциклами и участвует в районных мотогонках. Семья надеется вскоре встретить бойца в отпуске.

«Очень люблю своего мужа, мы с сыном и мамой очень скучаем. Всех ждем домой. Живыми, здоровыми и с Победой!» – говорит Елена.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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