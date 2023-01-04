Богоявленский приход Татарстана передал «УАЗ» и гуманитарную помощь бойцам батальона Алга

Прихожане храма Богоявления Господня села Исаково Зеленодольского района РТ передали гуманитарную помощь бойцам батальона Алга, которые находятся на передовой в зоне СВО. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

Бойцов батальона Алга окормлял иерей Анатолий Григорьев, который погиб при исполнении пастырского долга в сентябре прошлого года. На протяжении последних двадцати лет он служил в Богоявленском храме села Исаково.

«Мы стараемся в меру сил продолжать добрые начинания отца Анатолия. Прихожане откликнулись на просьбу оказать поддержку татарстанским военнослужащим. Благодаря прихожанам и друзьям прихода были приобретены несколько десятков пар зимней обуви, солнечная батарея, бензиновый генератор, канистры с топливом, спальные мешки, фонарики, медикаменты и средства, необходимые для оказания первой медицинской помощи. Жители села Нармонка и прихожане Воскресенского Новоиерусалимского подворья Казани передали маскировочные сети. Также были собраны сладкие гостинцы и консервированные мясные продукты», — рассказал настоятель Богоявленского прихода иерей Сергий Тимофеев.

Фото: Пресс-служба митрополии Татарстана

Груз был доставлен на автомобиле «УАЗ», который по просьбе бойцов батальона купил благодетель. Автомобиль необходим для оперативной транспортировки раненых в санчасть и для улучшения мобильности военнослужащих.

Машина была куплена в Ульяновской области, отремонтирована в Татарстане. Перед отправкой на фронт ее оснастили всем необходимым. Иерей Сергий Тимофеев поблагодарил участников благотворительной акции и добровольцев, которые доставили «УАЗ» с грузом в зону СВО.

«И во время подготовки автомобиля к отправке, и в пути случились чудесные события, которые явно указывали на присутствие Божие. Господь во всем помогал, посылал добрых людей. Одни жертвовали средства и приносили предметы первой необходимости, другие помогали совершить необходимые действия с минимальными финансовыми и физическими затратами. Кто-то лично сопровождал груз, кто-то поддерживал молитвой и оказывал иную помощь. Мы сердечно благодарим каждого, будем стараться и впредь помогать ребятам», — заключил иерей Сергий Тимофеев.

Фото: Пресс-служба митрополии Татарстана

«УАЗ» и посылки из дома бойцы батальона получили накануне Нового года, они сердечно поблагодарили земляков за помощь.

«Благодарим вас за то, что предоставили нам то, в чем мы нуждались. Отдельное спасибо прихожанам Богоявленской церкви села Исаково, где служил духовник нашего батальона отец Анатолий Григорьев», — сказали военнослужащие в видеообращении.

Если у вас есть желание и возможность принять участие в гуманитарной миссии, которую осуществляет Богоявленский храм, а также по вопросам поддержки прихода, обращайтесь к настоятелю иерею Сергию Тимофееву по телефону +7927 039 13 20 (whatsapp).