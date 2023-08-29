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Происшествия 29 августа 2023 16:53

В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб ребенок, еще 5 человек пострадали

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Вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО поселок Климово в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

В результате обстрела, по предварительным данным, есть погибшие. Среди них – один ребенок. Кроме того, еще пятеро мирных жителей получили травмы, в том числе дети.

По информации Богомаза, снаряды повредили здание школы, несколько административных зданий и жилых домов. В поселке было нарушено электроснабжение.

Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

#спецоперация на Украине
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