В Брянской области в результате обстрела ВСУ погиб ребенок, еще 5 человек пострадали

Вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО поселок Климово в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

В результате обстрела, по предварительным данным, есть погибшие. Среди них – один ребенок. Кроме того, еще пятеро мирных жителей получили травмы, в том числе дети.

По информации Богомаза, снаряды повредили здание школы, несколько административных зданий и жилых домов. В поселке было нарушено электроснабжение.

Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.