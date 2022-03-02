Финансовая компания American Express приостанавливает сотрудничество с российскими партнерами. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас небольшие деловые связи в России, они включают одного партнера, выпускающего карты, и еще нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей», — уточнили в компании.

В American Express заявили, что следовали санкциям Соединенных Штатов и их союзников против России с самого начала кризиса — это привело к приостановке сотрудничества с банками-партнерами в РФ. В компании заверили, что продолжат следовать всем соответствующим решениям.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.