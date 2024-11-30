Боец Зима о минометах «Тюльпан»: «ВСУ боятся этого грозного оружия»

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Водитель-механик самоходного тяжелого миномета «Тюльпан» Василий из села Ленино Новошешминского района Татарстана участвует в специальной военной операции с 17 апреля 2023 года. Сначала заключил контракт его 32-летний племянник Александр, а затем его примеру последовал и Василий, оставив свой трактор в ООО «Агро-Раздолье».

Воюют дядя и племянник на разных направлениях, но созваниваются. Василий с позывным Зима служит под Донецком в самоходной минометной батарее в звании ефрейтора.

В батарее Зимы два «Тюльпана», Василий входит в расчет одного из них. Один «Тюльпан» обслуживает расчет из шести бойцов: командир минометного орудия, механик-водитель, заряжающий, еще трое подают мины. Все бойцы из Татарстана: из Бугульмы, Заинска, Альметьевска. 48-летний Зима в минометной батарее самый старший, другие бойцы гораздо моложе: некоторым контрактникам по 19-20 лет.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Василий управляет машиной на самоходном гусеничном ходу весом 27 тонн, она передвигается при помощи дизельного двигателя мощностью более 500 лошадиных сил. Тяжелобронированной технике не страшны неровности, а на шоссе она разгоняется до 60 км/ч. Минометы «Тюльпаны» на ее базе считаются самыми мощными в своем классе. Их калибр в 240 миллиметров — самый большой среди существующих сейчас минометов. Установка стреляет минами весом от 120 до 230 килограммов на расстояние до 20 километров.

С начала СВО российские военные начали активно применять «Тюльпаны» против сил ВСУ. По словам Зимы, украинские войска боятся этих мимометов и стремятся быстро уничтожать их расчеты. Поэтому российские бойцы быстро меняют позицию: делая несколько выстрелов, они уезжают с точки, чтобы не попасть под ответный огонь.

Зима рассказал, что перемещаются они часто, а от линии соприкосновения огня располагаются недалеко. «Куда нужно, туда и выезжаем. Обстрелы ведем ежедневно», — заметил он.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

По его словам, на «Тюльпан» охотятся все силы ВСУ: и дроны, и танки, и артиллерия. «Потому что у нас самый большой калибр — 240 миллиметров. Если прицельно выстрелить, то не только сровняет с землей, но и выкопает котлован. В плен расчеты „Тюльпанов“ не берут, сразу уничтожают», — отметил боец.

Василий рассказал, что «Тюльпан» тщательно охраняется, специальное отделение бойцов следит, чтобы не пропустить дроны.

С товарищами по расчету Зима не только вместе воюет, но и живет в одном блиндаже. На вопрос о питании ответил: «Если будет приказ, то и поесть будет некогда. Ночь, день, обед, ужин — всё, есть нельзя. Ушел и стреляй. Обстрел ведем по ориентировке, то есть координаты нам сообщают по рации. Длительность обстрела тоже по приказу».

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Несмотря на все трудности и испытания, Василий не жалеет, что пошел на СВО, хотя его здоровье не такое уж крепкое — он астматик. На случай приступа астмы у него всегда с собой баллончик с лекарством. «Там врачи есть, в случае чего, помогут», — сказал он. За время участия в спецоперации, по мнению бойца, у него закалился характер.

За героизм Василий награжден тремя боевыми медалями: «Участник СВО», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть». Последней награды он удостоен за уничтожение большого количества техники и живой силы противника в одном из боев.

Все награды хранятся у его старшей сестры Светланы, живущей в Камских Полянах. Младший брат привозил их в каждый свой отпуск. За домом, оставшимся Василию после смерти матери десять лет назад, присматривает старшая сестра Лариса, которая живет в Ленино.

Сестры собирают брату адресные посылки, если он попросит. С ними и племянниками Зима всегда на связи. Лариса и Светлана очень гордятся братом. Корни Василия в Новошешминске, а точнее — в исчезнувшей сейчас деревне Елховке. Он даже учился в Нагорной школе Новошешминска, но после с матерью и сестрами перебрался в Ленино.

Беседа с Василием состоялась 29 ноября, на следующий день боец отправился в свою часть.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.