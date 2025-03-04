Боец из РТ о спасении товарищей: «Задача была вытащить ребят»

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Боец с позывным Данила из Высокогорского района Татарстана с 2022 года участвует в специальной военной операции. Он заместитель командира ремонтной роты 1232-го мотострелкового полка. Его подразделение занимается эвакуацией поврежденной техники с передовой, доставкой боеприпасов и обеспечением ротации бойцов. Однако нередко им приходится отправляться на экстренные выезды, чтобы спасать боевых товарищей из-под огня.

«Чтобы ребята на передовой могли спокойно, полноценно, надежно быть уверены в нашей технике, – рассказал Данила. – Мы занимаемся доставкой боеприпасов, эвакуацией раненых, снабжением продовольствием. Кроме того, рота участвует в ротации личного состава».

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Одна из самых сложных операций для подразделения Данилы произошла, когда группу бойцов накрыл минометный обстрел. Срочная эвакуация стала вопросом жизни и смерти. Противник находился в зоне видимости, но бойцов вывозили открыто, рискуя своими жизнями.

«Украинцы были в непосредственной близости, но задача была вытащить ребят, – пояснил Данила. – Боевое братство. Если мы будем за каждого переживать, тогда нам ничего не страшно. Всех ребят вывезли, доставили в безопасное место, их осмотрели. С ними все было хорошо, и все были счастливы и довольны».

Работа ремонтной роты нередко проходит в условиях боевых действий. Однажды «КАМАЗ», доставивший боеприпасы, попал под обстрел и оказался обездвижен. Оставить его означало сорвать поставки снарядов, что могло повлиять на ход операции. Данила и его товарищи эвакуировали машину и оперативно восстановили ее.

«Мы вывезли ее на сборный пункт поврежденных машин, – отметил Данила. – Там в течение суток провели полноценный ремонт, и машина снова была готова к выполнению задач».

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

За смелость и профессионализм Данилу повысили в звании. Из рядового бойца он стал лейтенантом и заместителем командира ремонтной роты.

«Можно сказать, что горжусь этим, – признался он. – Руководство разглядело во мне потенциал, а я рад, что могу приносить пользу своим ребятам, нашему полку и стране».

Но главное для бойца – это окончание войны и возвращение домой.

«Дай Бог, когда эта война закончится, вернуться к семье. Уже сильно все соскучились, дети растут. Хочется быть рядом, передавать им свой опыт. И главное – чтобы они никогда не увидели этой войны», – сказал Данила.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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