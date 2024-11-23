Боец СВО рассказал кадетам в Нижнекамске, как дисциплина может привести к победе

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Участник спецоперации с позывным Казань, приехав в отпуск, встретился с кадетами в Нижнекамске и дал будущим офицерам дельные советы. Боец ранее работал преподавателем и, приезжая на гражданку, он каждый раз посещает свой родной корпус, рассказывает детям о тонкостях ведения боевых действий, делится своим опытом.

В кадетском корпусе он преподавал несколько лет, был в свое время и журналистом. Последние два года охраняет рубежи нашей родины.

«Я знаю, что здесь воспитывают много достойных ребят, воспитанников. Ребята имеют награды, — рассказал он. — Первым делом приезжаю сюда, сказать офицерам спасибо за подготовку грамотных кадров для будущих офицерских училищ, потому что большинство ребят отсюда идут в танковые училища. Эти танки приезжают к нам, где я служу на <...> направлении. И, действительно, работа танков не раз спасала жизнь мне».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Заместитель командира минометной батареи по военно-политической работе провел первую встречу с семиклассниками. Ребят интересовало очень многое. Спрашивали про летательную технику, которую используют вражеские войска, про быт солдат, про обстановку на фронте и многое другое. Основной упор опытный боец делал на самой главной мысли, которую он хотел донести до детей, — о важности соблюдать дисциплину.

«Разговоры не пройдут даром. Ребята все равно задумываются, потому что когда тебе рассказывает человек, который это все видел... Дисциплина может спасти жизнь, научись подчиняться и научишься командовать», — поделился боец.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Этот совет ребятам был очень полезен. Все как один усвоили урок: дисциплина в армии — это одно из ключевых звеньев, которое поможет не только выжить, но и привести нас к победе.

Боец с позывным Казань также посещает детские лагеря, в которых отдыхают кадеты. Еще он привозит с фронта различные экспонаты для музея. Совсем скоро мужчина вернется на передовую, он обещает, что в своем кратковременном отпуске всегда будет находить время, чтобы встретится с ребятами снова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой