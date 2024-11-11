Боец СВО привез в Нижнекамск захваченные украинские трофеи

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Военнослужащий из Нижнекамска с позывным Леший вернулся в краткосрочный отпуск из зоны спецоперации. Он приехал на личном автомобиле. Несколько месяцев назад «Форд» привели в порядок в местном автокомплексе.

По возвращении первым делом боец поблагодарил коллектив автокомплекса. Леший передал флаг с подписями ребят, захваченные украинские трофеи – «птичку» «Мавик» и дрон-камикадзе.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Именно сотрудникам автокомплекса Леший доверил свой автомобиль. Вот и сейчас машину практически полностью обновляют, меняют даже цвет, а на капоте теперь будет красоваться рисунок с особым значением для бойца.

На передовой машина показала себя с лучшей стороны, говорит Леший.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сам Леший служит по контракту в зоне спецоперации с 2022-го. Сначала оказывал первую медпомощь, позже научился управлять беспилотниками.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С начала спецоперации коллектив автокомплекса отправил на передовую уже 30 машин. Сейчас на очереди еще три. Сам Леший сядет за руль мотоцикла – на фронте такой транспорт особо востребован.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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