Боец СВО из Высокогорского района: «Инвалидность — это не конец, а шаг в жизнь!»

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Дмитрий — боец СВО. Родился и вырос в Казани. Более 4 лет работал в федеральной службе. После этого служил в армии во внутренних войсках в МВД и там же решил подписать контракт. С 2012 года проходит службу в спецназе в столице РТ.

В зону боевых действий попал в 2022 году. Получил тяжелое ранение в руку и демобилизовался. В 2023-м Дмитрий участвовал в региональном Кубке Фонда Защитников Отечества совместно с фондом «Защитники Отечества» при поддержке Паралимпийского комитета и при поддержке грантов Российской Федерации. Он занял второе место. Затем, уже в июне этого года, он вместе со сборной России, участвовал на Паралимпийскийх сборах, где также занял второе место, среди 20 участников.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«В зону спецоперации попали мы по приказу. Нам сказали, выполнять задачи боевые. Мы и начали выполнять их с первых дней», — начал рассказ ветеран СВО.

На передовой он служил водителем, возил боеприпасы сослуживцам прямо на передовую. В одной из боевых задач Дмитрий получил тяжелое ранение и в руку, и в ногу. Нога зажила быстро, а вот рука нет.

«Мы шли на выполнение своих задач. После чего был прилет в технику. Техника у меня была загружена боеприпасами, — поделился Дмитрий. — Мне пришлось бежать до своих, потому что ребята были не рядом, на определенном расстоянии. Они по станции передали старшим, что есть раненные», — рассказал он.

Сослуживцы оперативно оказали первую медицинскую помощь Диме до приезда группы эвакуации. После полевого госпиталя его отправили в Санкт-Петербург.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Там стало понятно, что пошла гангрена, идет омертвление руки и дело может дойти до ампутации. Врачам пришлось делать чистку руки. Удалили поверхностные мышцы, нервы и сухожилия. Далее уже в РКБ в Казани сказали, что постараются восстановить руку, но будет как живой протез. Так как чувствительности и нервов уже нет.

«Ну, это шаг в жизни, это не инвалидность, это, скажем так, ограничение в каких-то определенных моментах и все. А так, выполняю бытовые свои задачи. Есть, конечно, определенные моменты, которые я не могу. Здесь уже жена помогает, скажем, и дети помогают. В основном, конечно, старший», — говорит боец.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

В декабре 2023 года Дмитрию предложили участвовать в региональном Кубке Фонда Защитников Отечества. Хотя Фонд занимается только с уволенными бойцами, а Дмитрий действующий военный, но у него инвалидность.

Ему предложили несколько вариантов. Дмитрий выбрал пулевую стрельбу. Из республики поехали всего 6 человек. Уже в Уфе, где проходили соревнования, все участники занялись тренировками.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«В пулевой стрельбе есть несколько квалификаций. Сэйдч 1 и сэйдч 2. Сэйдч 1 идёт с поражённой нижней конечности, сэйдч 2 идёт с поражением верхней конечности. С поражением верхней конечности для стрелков ставят стол свой и пружину, которая заменяет руку», — пояснил Дмитрий.

Подготовка прошла не зря. Дмитрий занял призовое второе место среди 20 участников из более чем 20 регионов.

Уже в апреле месяце этого года ему позвонили с Паралимпийского комитета и предложили участие на Паралимпийских сборах со сборной России.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Познакомился с ребятами, также участники СВО, познакомился со сборной России. И у кого была инвалидность, никто там себя на сборах не считал инвалидом. Все понимали, это просто ограничение на какое-то движение было. Также сборная России была очень рада, что в нашем городе никогда не проводили такие мероприятия, такие сборы», — поделился он.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Дмитрий и там, уже на федеральном уровне, в своей квалификации занял второе призовое место, хотя борьба и была тяжелой.

«Там каждое волнение, каждое колебание — это минус очки, и мы очень старались все собраться», — говорит он.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

На достигнутом Дмитрий останавливаться не собирается. Впереди у него еще соревнования среди 5 кубков фонда «Защитников Отечества». Они пройдут в Олимпийской деревне в Сочи с 14 по 17 ноября. Таких патриотов как Дмитрий поддерживает страна, свои меры есть в Татарстане.

В республике принято решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт. Со 2 сентября патриоты могу получить до 2 миллионов рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране. Беспрецедентная мера поддержки связана с желанием поддержать бойцов СВО и их семьи.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой