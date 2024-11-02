«10 часов притворялись погибшими»: боец из РТ рассказал о ранении и жизни после СВО

36-летний ветеран СВО из Лениногорского района Юрий Абаев частично парализован и находится дома. Он рассказал, что трудности не сломили его, и поделился, как живет после второго ранения.

Лениногорец попал «за ленточку» по частичной мобилизации осенью 2022 года. Командир и товарищи по оружию окрестили Юрия Шаманом. Такой позывной татарстанец получил за способность доставать для роты все самое необходимое для успешного выполнения боевых задач.

Так, благодаря стараниям Юрия их боевое подразделение одним из первых обзавелось импровизированной баней — непременным атрибутом не только для поддержания гигиены, но и местом для душевной перезагрузки после выполнения боевых задач.

На передовой Шаман в составе роты выполнял задачи по круговой обороне блокпоста при нападении противника, контролировал важный участок дороги.

Для этого военные соорудили оборонительные позиции, проволочное ограждение, установили бетонные блоки и стенки для защиты личного состава. Также солдаты вырыли окопы, построили блиндажи, обустроили замаскированные пулеметные гнезда и позиции гранатометчиков, перегородили подъезды к постам бетонными надолбами и железными противотанковыми ежами. Каждый из бойцов в таком мини-гарнизоне отлично знает свои обязанности.

Первое ранение Юрий получил в конце апреля 2023 года. Та весна выдалась крайне дождливой: грязь, слякоть, ледяная дождевая вода стояла в окопах чуть ли не по колено.

Противник часто атаковал их блокпост, в тот день также был «прилет» на место дислокации. В результате атаки Шаман получил ранение в правую руку. Перелом со смещением, вынесли вердикт военные хирурги после получения рентген-снимков и проведения обследования. После успешного лечения 19 июня 2023 года Юрий прибыл в Казань, где ему сняли гипс.

«Военно-врачебная комиссия признала, что я здоров, годен к дальнейшей службе. И я вернулся на передовую к своим боевым товарищам», — вспомнил он.

Второе ранение Шаман получил спустя год. «16 мая 2024 года нас отправили на боевое задание. Из зачищенного от неприятеля поселка в нескольких километрах от Угледара наша группа из трех человек должна была забрать оружие. В этот момент нас засекли беспилотники. Дроны совершили несколько сбросов, потом стали добивать нас минометами», — вспоминает события того дня боец.

Напарнику Шамана с позывным Малик (из Азнакаево) зацепило ногу, а ему повредило позвоночник. «В течение 10 часов нам с Маликом пришлось притворяться погибшими, чтобы беспилотники, которые все это время мониторили обстановку, вновь не стали нас атаковать. Я „отключался“, а затем, приходя в себя, вновь видел над собой „птичек“ — дроны-разведчики и камикадзе», — рассказал боец.

Вскоре эвакуационной бригаде удалось вытащить раненных товарищей. Для Юрия начались операции в разных госпиталях России.

Он оповестил жену о своем ранении. Гулия в течение трех месяцев выхаживала своего мужа в госпиталях, поддерживая его боевой дух и вселяя надежду на скорое выздоровление.

Сегодня семья Абаевых живет в большом просторном доме, приобретенном на компенсацию по случаю ранения Юрия. Еще многое предстоит сделать и переделать с учетом ограниченных возможностей здоровья бойца.

«Строим баню, нужно оборудовать входную группу и помывочную с учетом въезда в помещение инвалидного кресла, — объясняет хозяин дома. — Уложили во дворе и при въезде к воротам асфальт. Родственник во время своего отпуска приезжал с севера, самостоятельно изготовил пандусы».

Не забывают своего коллегу друзья с работы: привезли целую машину дров. Обязательно заходят проведать своего боевого брата бойцы СВО, которые приезжают домой в отпуск. Они делятся новостями, желают товарищу скорейшего выздоровления.

Юрий Абаев прикован к инвалидному креслу, нижняя часть тела парализована. В Казани врачи присвоили ему категорию «Г» — то есть временно непригодный к прохождению военной службы. 18 ноября он должен попасть в выздоравливающий полк, который находится на 34-м километре от Хабаровского края, чтобы снова пройти военно-врачебную комиссию.

Военный врач в Санкт-Петербурге сказал Юрию: «Ты привыкай к коляске», а вот реабилитолог, занимавшийся восстановительной терапией бойца, возразила: «Ты будешь ходить! Нужно только, чтобы организм отошел от шока после прямого попадания снаряда».

Дом Юрия Абаева охраняет немецкая овчарка Алекса, которую мобилизованные приобрели у заводчиков в Альметьевске перед отправкой на СВО. Не раз она спасала на передовой жизнь своему хозяину и его товарищам по оружию, уводя от снарядов. Теперь она привыкает к двум маленьким хозяйкам — Диане и Арине, дочкам бойца.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гайнутдиновой.