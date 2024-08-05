Боец СВО из мотопехотного батальона: «Настрой у меня патриотический»

Рашид возле своего «Урала» 15 февраля 2024 года

Фото из архива бойца

В отпуске после ранения у матери в селе Шахмайкино Новошешминского района РТ побывал военнослужащий-контрактник Рашид. Контракт он заключал на 2 года, отслужил пока год.

20 февраля этого года он получил осколочное ранение и сейчас находится на лечении. У него в плечевом суставе застрял осколок, который задевает два нерва. Лечился в госпитале, в июле отпустили домой на 30 суток. 10 дней назад Рашид вернулся в свою военную часть. Там, на медкомиссии с участием врачей решился вопрос об операции.

«Сказал им: „Руку мне сделайте, и я вернусь в строй“», — говорит солдат.

Рашид служит водителем во взводе материального обеспечения мотопехотного батальона. Непосредственно на передовую возит личный состав, боеприпасы, продукты. Позывной у него короткий — Бек. «Так лучше для радиосвязи», — объясняет Рашид.

Ранение получил во время рейса: дрон сбросил снаряд, машина сгорела.

Перевозит Бек только ночью, без света. Изучил весь путь именно в это время суток.

«Если мне днем скажут ехать, я дороги не найду, — говорит он. — Ночью у меня свои ориентиры: кривая сосна, сгоревший БМП. По очертаниям, конечно. Однажды замполита батальона вез. Он спрашивает: „Ты видишь что-нибудь? Я ничего! Абсолютно!“. „Я тоже, товарищ майор“. Замполит удивился: „А как же мы едем?“. „На ощупь. Да уж полгода „катаю“ эту дорогу, я ее с закрытыми глазами знаю“».

Бек служит в 37-м полку, в котором более 90% — бойцы из Татарстана, остальные ребята с Кузбасса и Пензы. Есть земляки из района: Александр из Слободы Екатерининской, Руслан и Андрей из Новошешминска – с ними Рашид даже в одном взводе.

«У нас первый батальон имени Героя Советского Союза Сабира Ахтямова, — с гордостью говорит он. — Наш 37-й полк так и называют — „татарский полк“, потому что 31-й — это башкиры, 36 — Ульяновская область. По местности, откуда шел основной набор, и назвали. Отношения у солдат братские, хоть все из разных республик и областей».

Бек рассказал, что питание у них хорошее, на базе есть полевая кухня, а на переднем крае бойцы заваривают сухие пайки, полуфабрикаты, открывают консервы.

«Ребята с нашего взвода обеспечения, которые выдают боекомплект, питание, сидят на „передке“. Половина взвода там, половина — на базе, — поясняет он. — Мы с базы грузим и везем им, а они уже распределяют по переднему краю. Но сейчас на точку, где все это надо получать, ребята ходят пешком. Это около 20 км, и не по дороге, а окольно. Хохлы вычислили, что мы по ней ездим, и начали за нами охоту».

Рашид рассказал, что «гуманитарка» доходит, еще лучше, когда она адресная. Хорошо снабжает Кукмор, с того района в батальоне много ребят. Новошешминский район в апреле мобильную баню привез. Но Бек туда не ходил: помешало ранение.

Рашид по натуре оптимист и весельчак. Товарищи то и дело его просят: «Бек, расскажи какой-нибудь анекдот». Память у него отличная, каждую прибаутку сразу запоминает. «Там без смеха, шутки нельзя. Иначе психологически тяжело, ведь идет война, — говорит Бек. — Юморить надо иногда».

Насчет связи боец пояснил, что она хорошая только в глубоком тылу. Ближе к переднему краю — Кременная, Северодонецк — ее нет. В освобожденных Луганске, Новом Айдаре, Старобельске есть связь и Интернет.

«Когда первый раз выехали туда в командировку, было так удивительно и непривычно. Окна в „многоэтажках“ светятся, фонари. Всё видно. А вблизи линии соприкосновения в домах, на улицах — глубокая тьма», — рассказал военный.

Рашид говорит, что контактного боя на позициях как такового нет. Так что противника бойцы в лицо не видят.

«Если пойдут в атаку, конечно, стреляем. Они там окопались в обороне и лупят артиллерией, но в основном дроны засылают», — поделился он.

На Бека три раза писали представление к награде, комбат подписывал. Пока бумаги лежат в штабе. «Когда приеду, может быть, им дадут ход. Но для меня это неважно. Мне, главное, живым вернуться», — говорит мужчина.

У Рашида есть сын Шамиль, он закончил 2-й курс Казанского энергетического университета. С отцом переписывается и созванивается. В данный момент сын со студенческим строительным отрядом находится в Сочи. В Шахмайкино Рашида ждет мама. Двоюродная сестра, врач Центральной районной больницы Альфия Юсупова, тоже поддерживает связь с братом.

16 июля Беку исполнилось 48 лет. Оказалось, что машина его цела и стоит на их базе в ожидании своего «хозяина».

«При ранении сгорела другая, не моя. Я вылечусь и вернусь к своему „Уралу“, к нашим ребятам. Настрой у меня патриотический», — говорит боец.

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