Боец СВО из Татарстана пожертвовал 100 тыс. рублей приюту для животных

Молодой человек из Лениногорска по имени Камиль, который находится на СВО, перевел волонтерам одного приюта 100 тыс. рублей на содержание бездомных кошек и собак. Об этом боец сообщил родителям, пишут в группе сообщества во «Вконтакте».

Камиль всегда любил животных, эту любовь в сыне воспитали его родители. Ещё 4 года назад они взяли из лениногорского приюта для животных «Верный друг» двух собак — Мишку и Джека. Собаки благополучно живут в этой семье по сей день.

Сам боец, находясь в зоне СВО, тоже приютил щенка-бездомыша на передовой.

Организация «Верный друг» выражает большую благодарность Камилю и его родителям за достойное воспитание сына.

«Камиль, от всех хвостиков тебе низкий поклон и большое шерстяное спасибо! Пусть тебе всегда сопутствует удача, гордимся тобой и ждём домой с победой!» — написали бойцу волонтёры «Верного друга».

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ Владимира Путина о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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