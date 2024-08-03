news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 3 августа 2024 10:21

Боец СВО из Татарстана пожертвовал 100 тыс. рублей приюту для животных

Скопировать ссылку

Молодой человек из Лениногорска по имени Камиль, который находится на СВО, перевел волонтерам одного приюта 100 тыс. рублей на содержание бездомных кошек и собак. Об этом боец сообщил родителям, пишут в группе сообщества во «Вконтакте».

Камиль всегда любил животных, эту любовь в сыне воспитали его родители. Ещё 4 года назад они взяли из лениногорского приюта для животных «Верный друг» двух собак — Мишку и Джека. Собаки благополучно живут в этой семье по сей день.

Сам боец, находясь в зоне СВО, тоже приютил щенка-бездомыша на передовой.

Организация «Верный друг» выражает большую благодарность Камилю и его родителям за достойное воспитание сына.

«Камиль, от всех хвостиков тебе низкий поклон и большое шерстяное спасибо! Пусть тебе всегда сопутствует удача, гордимся тобой и ждём домой с победой!» — написали бойцу волонтёры «Верного друга».

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ Владимира Путина о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Фото: скриншот с видео

читайте также
«Пошел на СВО за сыном, а потом женился»: как бойцы проводят свои отпуска в Татарстане
«Пошел на СВО за сыном, а потом женился»: как бойцы проводят свои отпуска в Татарстане
#спецоперация #животные #помощь #приют #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400