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Боец СВО из Татарстана награжден медалью «За отвагу» за спасение товарищей
Военнослужащий Хусен Долиев из Елабуги призван по частичной мобилизации и выполняет спецзадачи в составе группировки войск «Центр» с 29 сентября 2022 года. За самоотверженность, мужество и профессионализм Хусен Долиев в особом порядке награжден медалью «За отвагу».
17 марта 2024 года группа рядового Долиева была отправлена на боевую задачу по эвакуации раненных военнослужащих с линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Бердычи.
Во время эвакуации группа попала под минометный обстрел противника. Рядовой Долиев, не теряя самообладания, оказывал первую помощь тем, кто был ранен в следствии огневого воздействия. После было принято решение скрыться за ближайшим укрытием и переждать подходящего момента. Далее группа продолжила эвакуацию раненных военнослужащих.
Хусен Долиев, проявляя мужество и ответственность за своих товарищей, оказывал первую помощь раненым, благодаря чему смог спасти жизни многих военнослужащих.
Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Татарстана награжден орденом Мужества.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».
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